В Киево-Печерской Лавре состоялось заседание Священного Синода РПЦ
Принято уставы синодальных отделов
В Киево-Печерской Лавре состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
Заседание проходило под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир ЛЕГОЙДА.
По его словам, прежде всего был решен вопрос количественного состава межсоборного присутствия РПЦ и приняты положения межсоборного присутствия.
Кроме того, были учреждены уставы двух синодальных отделов – Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества и Синодального информационного отдела Русской Православной Церкви.
Также утвержден Устав общецерковной аспирантуры Русской Православной Церкви.
Как отметил В.ЛЕГОЙДА, Синод заслушал заявление Святейшего Патриарха КИРИЛЛА о продолжении диалога с ЮНЕСКО. На заседании было одобрено учреждение консультативной группы религиозных лидеров высокого уровня при Генеральном директоре ЮНЕСКО.
Кроме того, Синод заслушал сообщение Святейшего Патриарха КИРИЛЛА о визите в ряд епархий Русской Православной Церкви.
Среди решений Синода - изменение состава синодально-богословской комиссии Русской Православной Церкви.
При этом было заслушано заявление экспертного совета по вопросам экономики и этики, и была поддержана важность дискуссии, предложенная экспертным советом, связанная с заявлениями по поводу мирового кризиса. В частности, в заявлении отмечается, то, что "кризис имеет нравственные корни, и выход из кризиса невозможен без решения нравственных проблем".
Кроме того, было заслушано заявление Патриарха о встрече религиозных лидеров ведущих религий России с Президентом России МЕДВЕДЕВЫМ.
По словам В.ЛЕГОЙДЫ, вопрос преодоления раскола в украинском православии на Священном Синоде не поднимался.
Заседание впервые прошло в Киеве. Оно носило рабочий характер.
Предыдущий Синод проходил в Санкт-Петербурге.