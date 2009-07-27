В Киево-Печерской Лавре состоялось заседание Священного Синода РПЦ

В Киево-Печерской Лавре состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

Заседание проходило под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир ЛЕГОЙДА.

По его словам, прежде всего был решен вопрос количественного состава межсоборного присутствия РПЦ и приняты положения межсоборного присутствия.

Кроме того, были учреждены уставы двух синодальных отделов – Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества и Синодального информационного отдела Русской Православной Церкви.

Также утвержден Устав общецерковной аспирантуры Русской Православной Церкви.

Как отметил В.ЛЕГОЙДА, Синод заслушал заявление Святейшего Патриарха КИРИЛЛА о продолжении диалога с ЮНЕСКО. На заседании было одобрено учреждение консультативной группы религиозных лидеров высокого уровня при Генеральном директоре ЮНЕСКО.

Кроме того, Синод заслушал сообщение Святейшего Патриарха КИРИЛЛА о визите в ряд епархий Русской Православной Церкви.

Среди решений Синода - изменение состава синодально-богословской комиссии Русской Православной Церкви.

При этом было заслушано заявление экспертного совета по вопросам экономики и этики, и была поддержана важность дискуссии, предложенная экспертным советом, связанная с заявлениями по поводу мирового кризиса. В частности, в заявлении отмечается, то, что "кризис имеет нравственные корни, и выход из кризиса невозможен без решения нравственных проблем".

Кроме того, было заслушано заявление Патриарха о встрече религиозных лидеров ведущих религий России с Президентом России МЕДВЕДЕВЫМ.

По словам В.ЛЕГОЙДЫ, вопрос преодоления раскола в украинском православии на Священном Синоде не поднимался.

Заседание впервые прошло в Киеве. Оно носило рабочий характер.

Предыдущий Синод проходил в Санкт-Петербурге.