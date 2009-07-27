Ющенко и Патриарх Кирилл обсудят проблемные вопросы единства украинского православия

Во время встречи с глазу на глаз Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Патриарх РПЦ КИРИЛЛ обсудят проблемные вопросы единства украинского православия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

Как она отметила, встреча Президента и Патриарха состоится сегодня, приблизительно в 14.40. Во время встречи планируется обсудить проблемные вопросы единства украинского православия в контексте межправославного диалога, начатого в прошлом году, во время празднования 1020-летия Крещения Киевской Руси.

Также В.ЮЩЕНКО и Патриарх КИРИЛЛ обсудят роль церкви в духовной жизни общества, ее миссионерскую функцию, место православия в системе образования и развития гражданского общества. В частности, по словам И.ВАННИКОВОЙ, стороны также обсудят возможность введения в системе школьного образования предмета «религиозная этика», проблемы культовых сооружений и вопросы религиозных святынь.

После завершения встречи, сообщила пресс-секретарь Президента, ориентировочно в 16 часов, В.ЮЩЕНКО и Патриарх КИРИЛЛ примут участие в церемонии памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине и также совместно почтят память защитников Отчизны возле Могилы Неизвестного солдата.