Религиозные лидеры предостерегают Кирилла от политических заявлений

Религиозные лидеры высказываются за независимость украинского Православия и предостерегают Патриарха КИРИЛЛА от политических заявлений.

Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет

Об этом идет речь в заявлениях Предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата, Патриарха Киевского и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТА (ДЕНИСЕНКО), Митрополита УАПЦ МЕФОДИЯ и главы Украинской Греко-католической церкви, верховного архиепископа, кардинал Любомира ГУЗАРА по случаю визита в Украину главы РПЦ Патриарха КИРИЛЛА.

В заявлении Патриарха ФИЛАРЕТА отмечается: «у Московского патриарха в Украине есть паства, которая признает его своим духовным пастырем. И мы уважаем право российского патриарха молиться вместе с паствой, проповедью и общением наставлять ее в христианских добродетелях. Ведь конституционное право на свободу совести и вероисповедания, равенство всех конфессий перед государственным законом – важные достижения украинской демократии, которые все мы должны уважать и отстаивать».

По мнению Предстоятеля УПЦ КП, “наряду с церковными делами, российский патриарх будет стремиться обустроить и дела политические”. “Потому что, хотя на патриаршем престоле Москвы владыка КИРИЛЛ пребывает лишь полгода, в действительности, именно он как руководитель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата на протяжении последних почти двадцати лет в значительной мере осуществлял политику РПЦ относительно Украины. Именно на нем лежит большая часть ответственности за разделение Украинской Церкви в 1992 г. и за то, что оно продолжается до сих пор. Он несет ответственность за использование структур Московского патриархата в Украине как орудия российской государственной политики», - предостерегает Патриарх ФИЛАРЕТ.

«Выступления и заявления Патриарха КИРИЛЛА относительно Украины убеждают – он едет к нам не только для того, чтобы служить и молиться. Он едет продолжать то дело, которое совершал два последних десятилетия. Он едет пропагандировать политический проект интеграции Украины в Россию, пропагандировать возвращение к тому единству под властью Кремля, от которого, с благословения Божьего и по воле народа, Украина избавилась в 1991 году. В устах патриарха КИРИЛЛА, как и в устах многих российских политиков, этот политический проект может носить разные названия: «Святая Русь – Россия, Украина и Беларусь», «историческая Русь», «восточнославянская цивилизация», «единство православных народов». Но под разными названиями кроется одна суть – лишение Украины ее независимости», - утверждает глава УПЦ Киевского патриархата.

«На основе Апостольских правил и других церковных канонов, исторических прецедентов и традиций Церкви каждый православный народ, который имеет политическую независимость и собственное государство, имеет право на свою Поместную, то есть автокефальную, административно независимую Церковь. Сама Русская Церковь является и Поместной, и автокефальной, однако упрямо не признает права на такой статус за Церковью Украинской, хотя христианство пришло в земли нынешней России из Киева, а не наоборот», - заявляет Святейший ФИЛАРЕТ.

Он подчеркивает: “Мы не пропагандируем ненависти к россиянам или Российскому государству, как нас в этом упрекают оппоненты. Мы лишь критически относимся к действиям нынешней российской политической и церковной власти, которая стремится лишить Украину независимости. Украинский и российский народы мы считаем братскими народами, которые должны жить в мире, как добрые соседи. Мы имеем много общих страниц истории, мы являемся носителями похожих языков и близких культур. Между нами не должно быть вражды и противостояния».

«Киевский патриархат не будет принимать участия в акциях протеста. Как Церковь мы будем молитвой и богослужением 27 и 28 июля отмечать 1021-ю годовщину Крещения Киевской Руси-Украины и праздник равноапостольного князя Киевского Владимира Крестителя. Мы будем просить Бога благословить Украинскую землю, народ и государство миром, единством, духовным и общественным процветанием. Мы будем молиться о преодолении разделения Украинской Церкви. Мы будем молиться за патриарха КИРИЛЛА, чтобы Господь склонил его сердце к поиску настоящего понимания между Русской и Украинской Церквами. Мы будем молиться о мире и добрососедстве между Украиной и Россией. Мы призываем к этой молитве всю нашу паству и всех православных христиан Украины», - сообщает глава УПЦ КП.

«С целью поиска конструктивных путей преодоления церковного разделения и образования в Украине единой Поместной Православной Церкви, этим Обращением мы еще раз публично извещаем о нашей готовности во время визита патриарха КИРИЛЛА провести встречу или на уровне предстоятелей наших церквей, или на уровне полномочных делегаций», - отмечается также в заявлении.

В свою очередь, Предстоятель Украинской автокефальной православной церкви, Митрополит МЕФОДИЙ (КУДРЯКОВ), обращаясь к пастве и духовенству, призывал их «с пониманием и толерантностью отнестись к высокому церковному гостю, который будет путешествовать по Украине». Митрополит МЕФОДИЙ также выразил ожидания, которые возлагает на визит Московского Патриарха. «Мы молимся, чтобы это паломничество на святой киевской земле стало для нового Предстоятеля Русской Церкви точкой отсчета для выработки новой – свободной от идеологических стереотипов – позиции Московского патриархата относительно украинского церковного вопроса», - говорится в заявлении Предстоятеля УАПЦ.

Митрополит МЕФОДИЙ в заявлении также определил свое виденье возможности преодоления раскола между христианами Украины, отметив, что Патриарх Московский во время визита в Украину также сможет убедиться в том, что «единственным реальным путем преодоления раскола является полноценный межюрисдикционный диалог и создание в Украине единой поместной Православной Церкви».

Отметив, что «полная каноническая независимость – это не разделение православных народов Украины и России, а, напротив, оптимальный способ объединения всех православных христиан Украины вокруг общей Евхаристийной Чаши», Предстоятель УАПЦ призвал РПЦ и российское общество в целом «к диалогу и уважению к нашему культурному, церковному и государственному суверенитету». Как отметил Митрополит, УАПЦ «с надлежащим уважением относится к УПЦ под омофором Блаженнейшого Митрополита ВЛАДИМИРА» и «уважает желание и право священноначалия и верных этой Церкви пригласить в Украину Святейшего Патриарха Московского и разделить с ним радость молитвы и общения».

Глава УГКЦ, кардинал ЛЮБОМИР (ГУЗАР), комментируя визит в Украину Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА, отметил: «Он приезжает к верующим, которые ему поручены, и это очень естественно. Украинская Православная Церковь под руководством Блаженнейшего Митрополита ВЛАДИМИРА радуется его приезду. Они с ним тесно связаны. Он – Предстоятель, Патриарх, и это радостный момент для верующих этой Церкви. Но мы должны спросить себя: он приезжает посетить Украину или посетить своих верующих?».

По словам главы УГКЦ, «мы рады за наших братьев, членов УПЦ (МП), что их посещает их Глава, но меня лично или нашу церковь такой визит мало касается. Если кто-то хочет пойти, послушать его, помолиться с ним, у меня нет для наших верующих никаких предостережений. Сам визит – нормальная церковная практика».

По мнению кардинала ЛЮБОМИРА, опасность заключается в том, что Украинская Православная Церковь может стать орудием, с помощью которого Россия хотела бы не допустить полной самостоятельности Украины. «Не секрет, что Россия хочет сохранить Украину под своим влиянием, что она не согласна с нашими стремлениями как государства и как народа. Ведь мы, как я это вижу, стремимся быть хорошими соседями, сотрудничать, уважать друг друга, но как партнеры - не как часть России, а как независимое Украинское государство, которое имеет такого соседа как Российское государство, с которым торгует, обменивается интеллектуальными и другими дарами, но при этом сохраняет свою идентичность. Если Церковь, не дай Бог, станет средством удержания Украины как части Российского государства, то это очень опасная игра. По моему мнению, Церковь не должна этого делать. Церковь в Украине должна быть украинской, хотя она и сотрудничает с Московским Патриархатом».