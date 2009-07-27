В Киеве проходит заседание Священного синода РПЦ

В Киево-Печерской Лавре началось заседание Священного синода Русской Православной Церкви под председательством Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА.

Как сообщали ранее в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата, «Священный Синод впервые будет заседать в Киево-Печерской лавре - там, где начиналось русское христианство».

Вместе с тем, как отмечали в Московской Патриархии, «это будет не какое-либо специальное, праздничное, а обычное рабочее заседание Синода, на котором иерархи единой Русской Церкви, собравшиеся из разных ее частей в древнюю южную столицу Русского Православия, рассмотрят целый ряд разнообразных вопросов общецерковного значения».

По окончанию запланирован подход к прессе.