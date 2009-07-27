Приветственное слово Блаженнейшего Митрополита Владимира Святейшему Патриарху Кириллу



Ваше Святейшество! Мы рады приветствовать Вас на благословенной украинской земле!

Ровно год назад Президентом нашей страны был подписан указ о том, что церковный день памяти святого равноапостольного князя Владимира становится государственным праздником — Днем Крещения Руси.

Таким образом, верующие и неверующие люди могут вместе приобщиться к этим вещам. Это наша история, наша культура, это наше будущее и настоящее. И дай Бог, чтобы Ваш архипастырский визит в Украину принес, прежде всего, духовные плоды — любви, мира, веры и добродетели. Пусть Господь благословит Ваши входы и исходы. Помолитесь здесь за нас грешных; о том, чтобы наш народ, боголюбивый, христолюбивый и трудолюбивый, который имеет желание молиться и молится, жил в мире, благополучии и взаимном понимании, в высоком христианском уважении, которые зиждутся на заповедях Святого Евангелия.

Ласкаво просимо, Ваше Святейшество в Украину и да благословит Вас Господь от Сиона, а Вы благословите нас всех благодатью, миром и человеколюбием.

27 июля 2009 год.

Киев, Владимирская горка

† Владимир,

Митрополит Киевский и всея Украины,

Предстоятель Украинской Православной Церкви