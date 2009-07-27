Святейший Патриарх посетил Киево-Печерскую Лавру

Святейший Патриарх сразу после молебна на Владимирской горке приехал в Киево-Печерскую Лавру, которую раньше характеризовал как великую святыню, «посещение которой дает такой заряд духовной энергии, которым еще долго потом живешь».

Об этом сообщает пресс-центр визита Патриарха. Святейший ранее упоминал, что «здесь – первая кафедра Предстоятелей Русской Церкви. Отсюда, из найдревнейшей нашей святыни - Успенской Киево-Печерской Лавры - по всей Руси распространилось монашество, а с ним - вера, письменность, культура. Здесь же зародились наше летописание, богословие, книжность». «Когда я по традиции получал при интронизации жезл святого митрополита Петра как символ духовной власти из рук Блаженейшего Митрополита Владимира, я испытал внутреннюю потребность посетить Киев, «святую землю» нашей Церкви, поклониться мощам Печерских преподобных…» - отмечал в своих интервью Патриарх Кирилл.

Первоиерарха встречали у Ближних пещер архиереи Украинской Православной Церкви, в частности наместник Киево-Печерской Лавры архиепископ Вышгородский Павел, который обратился к Патриарху с приветственным словом.

Потом Святейший посетил Крестовоздвиженский храм, где помолился перед чудотворной Успенской иконой Пресвятой Богородицы. Также Патриарх сфотографировался с братией обители.