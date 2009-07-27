В Почаеве ограничат продажу алкоголя во время визита Патриарха

Председатель Тернопольской облгосадминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ рекомендовал исполкому Почаевского городского совета ограничить продажу алкогольных напитков на территории Почаева в период визита Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе обладминистрации, об этом шла речь на совещании по подготовке и празднованию в Почаеве 450-летия принесения Почаевской чудотворной иконы Божьей Матери на Волынь и 350-летия со дня обретения мощей преподобного Иова Почаевского. Также Ю.ЧИЖМАРЬ дал поручение обеспечить необходимыми медикаментами и оборудованием больницы, ФАПы и другие заведения здравоохранения в населенных пунктах на пути движения паломников в Почаев. На период визита Патриарха КИРИЛЛА планируется обеспечить круглосуточное дежурство медицинских постов.

Ввиду того, что на юбилейные торжества приедет достаточно много паломников, в Почаеве, как отмечалось на совещании, обустроят дополнительные автостоянки, кроме этого установят дополнительные указательные дорожные знаки на основных дорогах.

Правоохранительным органам и профильным управлениям и службам Ю.ЧИЖМАРЬ также дал поручение обеспечить охрану общественного порядка, провести мероприятия по соблюдению требований пожарной безопасности и предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций.