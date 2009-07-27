Патриарх Кирилл намерен обсудить с Ющенко роль церкви в жизни народа

Патриарх КИРИЛЛ намерен обсудить с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО роль церкви в жизни народа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Патриарх сообщил журналистам по окончании молебна на Владимирской горке.

Отвечая на вопрос журналистов, о чем он намерен говорить с Президентом, КИРИЛЛ сказал, что «мы будем говорить о религиозном факторе в жизни народа, о православии, о наших христианских обязательствах».

Патриарх добавил, что также намерен обсудить с Президентом Украины, «что можно и нужно сделать для того, чтобы был мир в Украине и мир вокруг Украины».

Отвечая на вопрос, намерен ли он встретиться с представителями Украинской православной церкви Киевского патриархата, КИРИЛЛ ответил, что «не намерен встречаться ни с кем, кроме тех людей, которые определены по программе визита». Однако добавил, что «получил соответствующие запросы, и мы будем думать, как ответить на эти запросы».