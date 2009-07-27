Патриарх Кирилл отслужил молебен на Владимирской горке
Там собрались тысячи верующих
Святейший Патриарх Кирилл отслужил молебен на Владимирской горке
27 июля, накануне дня памяти святого равноапостольного князя Владимира, сразу после прилета в Украину, Святейший Патриарх отправился на Владимирскую горку.
Там собрались тысячи киевлян и гостей города, которые начали приходить с 7 часов утра.
Под скандирования народа "Наш Патриарх - Кирилл" Святейший прошел аллеей, благословляя верующих, и выпустил белых голубок, символизирующих мир и согласие.
Далее Патриарх Кирилл возглавил молебен. Молитвы вознесли архиереи Украинской и Русской Православных Церквей, многочисленное духовенство Киевской епархии, киевляне и гости города.
Среди почетных гостей присутствовали лидер Партии регионов Виктор Янукович, народный депутат Анна Герман, омбудсмен Нина Карпачева.
Молебен сопровождался пением объединенного хора Белоцерковской епархии.
После молебна Святейший возложил цветы к памятнику князю Владимиру.
Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнеший Митрополит Владимир обратился к великому гостю с приветственным словом, в частности отметив, что надеется на духовные плоды визита, плоды любви, мира для боголюбивого народа Украины.
В свою очередь Святейший Патриарх также обратился к Блаженнейшему Митрополиту Владимиру со словами признательности за прием.