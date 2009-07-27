Святейший Патриарх Кирилл отслужил молебен на Владимирской горке

27 июля, накануне дня памяти святого равноапостольного князя Владимира, сразу после прилета в Украину, Святейший Патриарх отправился на Владимирскую горку.

Там собрались тысячи киевлян и гостей города, которые начали приходить с 7 часов утра.

Под скандирования народа "Наш Патриарх - Кирилл" Святейший прошел аллеей, благословляя верующих, и выпустил белых голубок, символизирующих мир и согласие.

Далее Патриарх Кирилл возглавил молебен. Молитвы вознесли архиереи Украинской и Русской Православных Церквей, многочисленное духовенство Киевской епархии, киевляне и гости города.

Среди почетных гостей присутствовали лидер Партии регионов Виктор Янукович, народный депутат Анна Герман, омбудсмен Нина Карпачева.

Молебен сопровождался пением объединенного хора Белоцерковской епархии.

После молебна Святейший возложил цветы к памятнику князю Владимиру.

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнеший Митрополит Владимир обратился к великому гостю с приветственным словом, в частности отметив, что надеется на духовные плоды визита, плоды любви, мира для боголюбивого народа Украины.

В свою очередь Святейший Патриарх также обратился к Блаженнейшему Митрополиту Владимиру со словами признательности за прием.