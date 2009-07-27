Около двух тысяч мирян ожидают на Владимирской горке прибытия Патриарха

В Киеве на Владимирской горке около двух тысяч мирян ожидают прибытия Предстоятеля Русской православной церкви Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА.

Как передает корреспондент УНИАН, на настоящий момент на Владимирской горке у памятника князю Владимиру все готово для начала молебна.

Приезд патриарха ожидают представители духовенства Украинской православной церкви Московского патриархата, миряне, а также ряд политических деятелей, среди которых больше всего представителей Партии регионов, в частности, лидер партии Виктор ЯНУКОВИЧ, народные депутаты Юрий БОЙКО, Анна ГЕРМАН.

Также на месте проведения молебна находятся секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА и другие политики.