Начался визит предстоятеля РПЦ Патриарха Московского Кирилла в Украину

С 27 июля по 5 августа к Украине осуществит визит архипастыря предстоятель Российской православной церкви Патриарх Московский КИРИЛЛ.

Как сообщал УНИАН, Патриарх посетит Киев, Донецк, Крым и Почаев. Также предусмотрено, что он совершит богослужения во всех трех лаврах Украины - Киево-Печерской, Святогорской и Почаевской, а так же в Херсонесе, на месте крещения святого князя Владимира.

В частности, начнется визит 27 июля в 10.00 молебном на Владимирской горке. В тот же день планируется встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с Патриархом Кириллом и членами Священного синода РПЦ.

В ходе встречи планируется обсудить вопросы государственно-церковных отношений, внутренние проблемы единства украинского православия в контексте межправославного диалога, начатого в прошлом году во время празднования 1020-летия Крещения Киевской Руси.

Встреча состоится в канун праздника равноапостольного князя Владимира и Дня Крещения Руси-Украины.

После встречи В.ЮЩЕНКО с Патриархом КИРИЛЛОМ и членами Священного синода РПЦ состоится возложение венков главой государства и Предстоятелем Российской православной церкви к Могиле Неизвестного солдата и свечей - к Мемориалу памяти жертв Голодомора 1932 -1933 годов в Украине.

В Святогорске Патриарх будет 30 июля, в день памяти Святогорской иконы Божей матери, в Почаеве - в день Почаевской Божей матери, 5 августа, как раз в день принесения в Украину этой святыни. В Херсонесе Патриарх проведет богослужение 2 августа - в день пророка Божего Илии.

С 1 июля в Киево-Печерской Лавре работает пресс-центр визита Патриарха. Кроме того, специально для освещения визита создан сайт в Интернете patriarh.in.ua.

Планируются постоянные информационные включения на телеканалах, прямые трансляции богослужений из Киево-Печерской Лавры, Святогорской, Почаевской и Херсонеса.