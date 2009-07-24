Общественные организации просят политиков не пиариться на визите Патриарха

Представители общественных организаций Украины обратились ко всем политическим партиям с призывом не пропагандировать свою идеологию и партийную символику во время визита в Украину Предстоятеля РПЦ КИРИЛЛА, а "толерантно, с уважением отнестись к свободе вероисповеданий граждан Украины, свободе выбора церковных общин и религиозного мировоззрения".

Об этом идет речь в переданном УНИАН обращении представителей общественных организаций.

"Мы, представители общественных организаций Украины, обращаемся ко всем политическим партиям с инициативой на время визита в нашу страну Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА объявить "политическую тишину", - говорится в документе.

В частности, авторы обращения предостерегают от политических спекуляций, возможных "на фоне важных для Украины событий".

"Такие попытки всегда негативно влияли на общий имидж нашего государства, формировали у мировой общественности искаженное восприятие Украины, ее искреннего и гостеприимного народа. Результатом этого стал крайне низкий уровень уважения со стороны мирового сообщества к Украине и ее гражданам", - отмечают общественные активисты.

Обращение подписали представители "Украинского фонда мира", "Фонда национальной и международной безопасности", Старообрядческого благотворительного фонда «Белый колодец» - всего 64 общественные организации Украины.