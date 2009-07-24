В УПЦ не исключают встречи Патриарха с представителями УПЦ КП

В Украинской Православной Церкви не исключают возможной встречи Предстоятеля РПЦ Патриарха КИРИЛЛА с представителями УПЦ Киевского Патриархата.

Об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви архимандрит Кирилл (ГОВОРУН).

«Заранее такая встреча не планировалась, но исключить контакт Патриарха КИРИЛЛА с представителями непризнанных церковных структур, мы не можем. Что из этого выйдет, мы увидим во время визита. Об этом пока рано говорить, потому что сам визит подскажет правильный формат контакта, если этот контакт состоится», - отметил КИРИЛЛ (ГОВОРУН).

В то же время, он подчеркнул, что «разделение в украинском православии носит личностный характер, связанный именно с ФИЛАРЕТОМ»

«Мне кажется намного менее вероятным непосредственный контакт Патриарха КИРИЛЛА с ФИЛАРЕТОМ, чем с его представителями», - прогнозирует руководитель отдела внешних церковных связей УПЦ.

Как отметил КИРИЛЛ (ГОВОРУН), «нельзя избежать определенных формальных встреч, предусмотренных статусом этого визита», невзирая на то, что «визит главы РПЦ в Украину имеет архипастырский руководитель».

В частности, архимандрит КИРИЛЛ напомнил, что предусматривается встреча «тет-а-тет» между Патриархом и Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

«Относительно тем разговоров между Президентом и Патриархом КИРИЛЛОМ, об этом мы узнаем, когда участники беседы обнародуют то, о чем они договорились. Пока о чем они будут разговаривать УПЦ не известно», - отметил КИРИЛЛ (ГОВОРУН).

Кроме того, он сообщил, что планируется их встреча с членами Священного Синода с участием Митрополита Киевского и всей Украины ВЛАДИМИРА. По словам КИРИЛЛА (ГОВОРУНА), встреча будет иметь протокольный характер.

Как сообщал УНИАН, 22 июля было обнародовано обращение Патриарха Киевского и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТА к украинскому народу по поводу визита в Украину Предстоятеля РПЦ КИРИЛЛА. В документе Предстоятель УПЦ КП заявил о своем желании встретиться с Патриархом КИРИЛЛОМ с целью “обсуждения путей преодоления существующих противоречий” в православии.

Визит Патриарха КИРИЛЛА в Украину будет длиться с 27 июля по 5 августа.