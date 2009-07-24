Патриарх спросит Ющенко о религиозной жизни в Украине

Глава Российской православной церкви Патриарх КИРИЛЛ во время встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО в первую очередь будет обсуждать тему религиозной жизни в Украине.

Об этом глава РПЦ сказал, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН на встрече с ведущими украинскими СМИ, которая состоялась в Москве накануне его визита в Украину.

«Мы с Виктором Андреевичем встречались много раз, еще когда я был митрополитом. У нас есть опыт личного общения, и есть какая-то повестка дня, которой мы касаемся каждый раз. Тему религиозной жизни на Украине мы обсуждаем с разных точек зрения, и я считаю, что мы продолжим этот разговор. Но, развивая этот тезис о положении религиозных организаций в Украине, я думаю, что в общении с Виктором Андреевичем я позволил бы себе поставить и некоторые конкретные вопросы», - сказал Патриарх Московский, не уточнив при этом, какие именно вопросы он хочет задать.

Также Патриарх КИРИЛЛ сказал, что он внимательно следит за теми идеями, которые высказываются Украинской православной церковью и другими религиозными организациями относительно решения целого ряда вопросов, касающихся государственно-церковных отношений в Украине. По его словам, он с симпатией относится к предложениям религиозных организаций Украины обсудить эти вопросы.

Патриарх КИРИЛЛ прибудет в Украину с пастырским визитом, который продлится с 27 июля по 5 августа.

Подробнее о встрече главы РПЦ с журналистами читайте позже на сайте УНИАН.