В МВД просят верующих на время визита Патриарха оставить авто дома

В Министерстве внутренних дел Украины просят удержаться от выезда в места проведения мероприятий с участием Патриарха Московского и всея Руси Кирилла частным автотранспортом, говорится у обращении Департамента общественной безопасности МВД Украины.

В частности, правоохранители прогнозируют, что 27 июля - 5 августа в местах проведения мероприятий при участии Патриарха Кирилла - в Киев, Севастополь, Автономную Республику Крым, Волынскую, Донецкую, Ривненскую и Тернопольскую области, прибудет большое количество верующих как со всех регионов Украины, так и стран ближнего зарубежья.

В МВД напоминают, что для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности правоохранители действовать согласно Закону Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц», «О милиции”, какими установлены некоторые ограничения по доступу граждан и частого автотранспорта в места проведения официальных мероприятий.

В то же время, МВД обращается к гражданам с просьбой уважать конституционное право других людей на свободу вероисповедания (ст. 35 Конституции Украины) и придерживаться общественного порядка, общечеловеческих правил сосуществования.

«Надеемся на Ваше понимание, поддержку, искреннее желание сохранить авторитет Украины как демократического государства, толерантного по отношению к людям всех вероисповеданий», – отмечается в обращении МВД.