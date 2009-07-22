"Интер" - главный информационный партнер визита Патриарха

Телеканал "Интер" стал главным информационным партнером визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Украину.

Как сообщили в пресс-службе телеканала, в прямом эфире будут транслироваться пять богослужений с участием Патриарха, включая торжественные литургии в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, Свято-Успенской Святогорской Лавре и Свято-Успенской Почаевской Лавре.

На вторник, 28 июля, запланирован прямой эфир с патриархом Кириллом в студии телеканала с участием наиболее известных деятелей культуры и искусства, а также представителей науки и спорта России, Белоруссии и Украины. Начало программы – в 18:30.

Кроме того, информационная служба канала будет освещать всю программу пребывания Патриарха в Украине, включая встречи с духовенством и верующими, посещение христианских святынь, выступления, обращения и проповеди предстоятеля РПЦ.

Визит Патриарха Кирилла в Украину пройдет с 27 июля по 5 августа.