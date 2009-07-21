Впервые в истории заседание Священного Синода РПЦ пройдет в Киево-Печерской лавре

27 июля в Киеве состоится заседание Священного Синода Русской Православной Церкви под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Об этом сообщили в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата, передает Богослов.ru.

«Священный Синод впервые будет заседать в Киево-Печерской лавре - там, где начиналось русское христианство», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, как отметили и в отделе, «это будет не какое-либо специальное, праздничное, а обычное рабочее заседание Синода, на котором иерархи единой Русской Церкви, собравшиеся из разных ее частей в древнюю южную столицу русского православия, рассмотрят целый ряд разнообразных вопросов общецерковного значения».

Летнее заседание Синода проходит традиционно в Троице-Сергиевой лавре накануне дня памяти преподобного Сергия Радонежского. В этом году заседание было решено перенести на более поздний срок.

Встреча иерархов Московского Патриархата (семи постоянных и пяти временных членов Синода) пройдет в первый день визита Святейшего Патриарха Кирилла в Украину, который продлится до 5 августа.