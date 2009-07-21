Патриарх Кирилл станет первым из 16 Патриархов, посетивших Донеччину

Визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА на Донеччину - исторический, так как за всю 140-летнюю историю города подобного не было. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера в Донецке на пресс-конференции Управляющий Донецкой епархией Митрополит Донецкий и Мариупольский ИЛАРИОН. «Такого высокого ранга духовное лицо Донецкую область никогда не посещало. Ни один из 16 патриархов здесь не был. Это очень важное событие в жизни православных верующих, это исторический знак посвящения», - сказал Митрополит. Илларион отметил, что данный визит Патриарха никакой политической подоплеки не несет.«Народные депутаты строят отношения, что визит Патриарха – это какой-то политический визит, - сказал он, - Святейший приезжает, как настоятель Русской православной церкви к верующим своим, и никакой политической подоплеки у него нет». По мнению ИЛАРИОНА, Патриарх приезжает, прежде всего, в Украину, как «в место Крещения святой Руси». «Это правильное решение, потому что Патриарх Московский и Всея Руси КИРИЛЛ и вся Русская Православная церковь признает, что крещение начиналось с Киева, и Киев остается матерью русских городов и нашей православной веры. Это долг каждого человека, тем более такого высокого, как Патриарх», - акцентировал митрополит Донецкий и Мариупольский. При этом он добавил, что КИРИЛЛ «приезжает для того, чтобы поклониться Лавре святой, побывать на берегах Днепра, где есть памятник князю Владимиру, чтобы засвидетельствовать и еще раз подчеркнуть, что вся полнота Русской Православной церкви признает Киев духовной столицей православия». Он еще раз подчеркнул, что визит КИРИЛЛА в Украину, «это его первый визит как Патриарха, и он полностью имеет право его сделать, тем более что Украинская Православная церковь Московского патриархата – это ведущая конфессия на Украине сегодня». «То, что заявляют депутаты народные – это их личные дела… Я назвал программу Патриарха, никакой там политической подоплеки нет», - заключил ИЛАРИОН.