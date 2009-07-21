Визит Патриарха – это надежда на мир в межконфессиональных отношениях

Визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА в Украину - это надежда на мир в межконфессиональных отношениях в нашей стране, считает управляющий Донецкой епархией митрополит Донецкий и Мариупольский ИЛАРИОН. Об этом он заявил вчера в Донецке на пресс-конференции. «Визит Святейшего в Украину – это надежда на какое-то умиротворение в наших межконфессиональных отношениях, крайних каких-то политических», - сказал ИЛАРИОН. При этом он добавил, что «может, просто молитва поможет нам разобраться, кто мы есть и на западной Украине, и на восточной». Митрополит подчеркнул, что сам лично ожидает только позитива от визита КИРИЛЛА. «Я ожидаю только лишь позитива от визита, никакого негатива не ожидаю. Святейший принесет умиротворение, благословение, улучшение нашего бытия и наших молитв», - заключил ИЛАРИОН.