На Тернопольщине Родная Православная Вера празднует день Перуна

В Тернопольской области родноверы празднуют день Перуна

В Тернопольской области в с. Саджевка Гусятинского района представители Родной православной веры празднуют день Перуна.

Как сообщили организаторы мероприятия, мероприятие проходит именно 20 июля, поскольку сегодня Солнце-дажбог вступает в свое созвездие. “Звезды расположены так, что побуждают все живое к огненному действию, к буйству. Природа в это время вступает в самую активную стадию дозревания. В старину в это время предки отправлялись в дальние и ближние походы, потому что сам Бог Перун способствовал их победам. Также на дни Перуновых праздников приходились мужские воинские посвящения, наречение юношей мужами и зачисление их в дружины”, – сообщают организаторы. Следовательно, сегодня в с. Саджевка по древним традициям мужчины будут иметь возможность испытать себя в обрядовых поединках на силу, ловкость и метание ножей, подростки – в обрядовых соревнованиях. Также во время празднования, которое началось в 11 часов установлением дубового кумира Перуна, желающие смогут приобрести родноверскую литературу, издания и обереги, члены родноверов пройти обряд очистки и имя наречения по обряду Родной православной веры, получить благословение и посвящение от духовных пастырей.

Завершится празднование после 21 часов обрядовыми поединками и посвящением обрядового оружия. Переночуют участники празднований в палаточном городке, завтра же они осуществят восхождение к древним Святилищам.

Организаторы предостерегли участников празднования, что во время мероприятия запрещается выяснение любых личных, межорганизационных или межнациональных отношений, а в палаточном городке и его околицах категорически запрещается курение, употребление и хранение алкогольных, слабоалкогольных, наркотических веществ. Следить за порядком на празднике будут представители Характерного казачества.