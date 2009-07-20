УАПЦ призывает свящество и верующих быть толерантными во время визита Патриарха Кирилла

Украинская Автокефальная Православная Церковь призывает священство и верующих с пониманием и толерантностью отнестись к визиту в Украину Патриарха Кирилла. Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении предстоятеля УАПЦ Митрополита Мефодия. “Будем гостеприимными! Воздержимся от каких-либо действий, которые смогут нарушить хрупкий конфессиональный мир в Украине”, - призывает предстоятель УАПЦ и отмечает, что Украинская Автокефальная Православная Церковь с надлежащим уважением относится к УПЦ “под омофором Блаженнейшего Митрополита Владимира”. “Мы уважаем желание и право священноначалия и верующих этой Церкви пригласить в Украину Святейшего Патриарха Московского и разделить с ним радость молитвы и общения”, - подчеркивает Митрополит Мефодий. Также он отмечает, что епископат, священнослужители и верующие Украинской Автокефальной Православной Церкви возлагают надежду на этот визит Святейшего Патриарха Кирилла. “Мы молимся, чтобы это паломничество в святую киевскую землю стало для нового Предстоятеля Русской Церкви точкой отсчета для выработки новой – свободной от идеологических стереотипов – позиции Московского Патриархата по поводу украинского церковного вопроса. Мы надеемся, что, находясь в Украине и общаясь с нашими соотечественниками, Святейший Патриарх Кирилл сможет лично убедиться в том, что единственным реальным путем преодоления раскола является полноценный межюрисдикционный диалог и создание в Украине единой Поместной Православной Церкви”, - отмечается в заявлении. В УАПЦ подчеркивают, что глубоко уважают Блаженнейшего Митрополита Владимира и всегда помнят слова блаженной памяти Святейшего Патриарха Мстислава: «если вы желаете независимости и единства Украинской Церкви, то ведите переговоры с митрополитом Владимиром». В то же время уверенны, что “преодоление разделения станет возможным тогда, когда мы откажемся толковать единство Церкви исключительно в административном аспекте, когда мы поймем, что полная каноническая независимость – это не разделение православных народов Украины и России, а, напротив, оптимальный способ объединения всех православных христиан Украины вокруг общей Евхаристийной Чаши”. Поэтому представители УАПЦ призывают Русскую Православную Церковь и российское общество в целом к диалогу и уважению к нашему культурному, церковному и государственному суверенитету.“Украинская Церковь является прямым и непосредственным наследником Церкви Киевской Руси. Мы – наследники благословения святого апостола Андрея Первозванного и Крещения святого князя Владимира. Кроме того, давняя Украинская Церковь осуществляет свое служение среди народа, который на протяжении тысячелетий создал собственную культуру и собственные государственные традиции. Мы живем в собственном государстве – государстве, которое было даровано нам Самим Богом, поскольку мы получили его как дар, мирным бескровным путем. Это, и много других факторов свидетельствуют о том, что наше стремление полной канонической независимости – не наша прихоть или проявление властолюбия, а законное желание, которое полностью отвечает канонической традиции Церкви”, - подчеркивает Митрополит Мефодий и добавляет: “Мы не рассматриваем автокефалию как институт разделения или отделения. Мы хотим единства. Мы желаем, чтобы канонически признанная православным миром единая Поместная Православная Церковь стала для нашего народа тем священным очагом, вокруг которого объединится Правобережная и Левобережная Украина”. Представители УАПЦ призывают Святейшего Патриарха Кирилла и епископат Русской Церкви ответственно отнестись к вопросу преодоления раскола в Украине. “Каждый день, пока продолжается конфликт между Московским Патриархатом и украинским автокефальным движением, в нашей стране множится количество протестантских общин. Так называемые номинальные православные разочаровываются в разделенном православии и присоединяются к протестантским общинам. Украина постепенно входит во время новейшей реформации. В ближайшее время протестантские деноминации уже могут составить новое религиозное большинство в стране. А мы, разделенные и разобщенные православные иерархи, до сих пор не можем прийти к общему взгляду относительно будущего Православной Церкви в Украине”, - подчеркивает автор заявления. Также он отмечает, что в таких условиях нельзя откладывать диалог и объединение на будущее. “Процесс консолидации Украинского Православия должен начаться немедленно. В противном случае каждый из нас будет нести ответственность за то, что на грани тысячелетий из-за разделения Православной Церкви Украина утратила свою православную идентичность”, - отмечают в УАПЦ и выражают надежду, что этот визит будет способствовать диалогу и объединению Украинского Православия.