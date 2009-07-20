Статус визита Патриарха Кирилла в Украину зависит от него самого

Каким будет статус визита Патриарха Московского и всей Руси Кирилла в Украину зависит от него самого.

Такую точку зрения высказала профессор Института журналистики КНУ им. Тараса Шевченко Алла БОЙКО во время круглого стола на тему “Украинское православие в поисках идентичности”, передает корреспондент УНИАН.

«Будет ли этот визит политическим или не политическим, это, в сущности, уже не важно. Если, например, человек чувствует себя винтиком государственной имперской машины - то этот визит будет политическим. Если человек чувствует себя Пастором, который приехал в другую страну, в другой тип Православия, то приехал в гости, приехал, посмотреть, приехал познакомиться с людьми - тогда это уже другое», - отметила А.БОЙКО.