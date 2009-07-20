Британские полицейские-язычники получили право на выходной в Хэллоуин

Решением правительства Великобритании полицейским, исповедующим язычество, отныне предоставляются в году восемь дополнительных выходных дней для участия в их главных праздниках.

Среди последних шумно отмечаемый день оживших мертвецов - Хеллоуин, а также дни летнего и зимнего солнцеворота. Об этом сообщает "Российская Газета" со ссылкой на "Дейли экспресс".

"Эффективность полиции Альбиона вряд ли от этого пострадает. Ведь в ее рядах насчитывается всего около 500 членов Ассоциации полицейских-язычников. Хотя казне придется немного раскошелиться. Ведь за праздничные дни язычникам будут выплачиваться выходные пособия из госбюджета. Иными словами, гулять в свои праздники они будут не за свой счет", - сообщает издание.

Комментируя официальное признание правительством полицейских-язычников и предоставление им особых прав, представитель министерства внутренних дел Великобритании заявил, что данный шаг "отражает разнообразие современного британского общества". Видимо, поэтому власти признали язычников как социальное меньшинство и гарантировали им те же права, как и другим религиозным общинам.

"Насчет нашей религии существует множество заблуждений. Мы не танцуем голыми вокруг костра, мы поем, исполняем музыку, медитируем, читаем вслух. Для язычников эти ритуалы имеют ту же силу, что и молитвы для христиан", - объяснил офицер полиции графства Хартфордшир Энди ПАРДИ.

Согласно оценкам, сейчас в Великобритании насчитывается около 200 тысяч активных членов языческих культов. Британские язычники принадлежат к ряду культовых движений, крупнейшие из которых - друиды. Они верят во множество богов, а также обожествляют природу. Среди друидов есть также колдуны и заклинатели.











