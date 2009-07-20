В Крыму увеличивается число адептов Сандея Аделаджи

17 июля. События. На прошлой неделе в украинских СМИ появилось сообщение о том, что протестантская харизматическая церковь "Посольство Божье", которую многие эксперты считают сектой, начала активно привлекать в свои ряды новых последователей. Как выяснили "События", в Крыму уже появились последователи основателя этой религиозной организации Сандея Аделаджи и их число хоть и медленно, но верно растет.

"Посольство Божье" было основано нигерийцем по происхождению Сандеем Аделаджей в Киеве около 15 лет назад. С тех пор эта религиозная организация регулярно оказывается в центре различных скандалов. Чего стоит хотя бы история с рухнувшей финансовой пирамидой Kings Capital, к которой, по данным правоохранителей, было причастно и "Посольство Божье" (ущерб, нанесенный вкладчикам, составляет $180 млн).

Впрочем, многочисленные скандалы не мешают нигерийскому пастору успешно вербовать все новых и новых сторонников, самым известным из которых является киевский мэр Леонид Черновецкий. Сам Аделаджа не скрывает того, что намерен построить самую мощную и популярную церковь в Украине. Если в прошлом году в ней состояло около 20 тысяч украинцев, то теперь, по разным оценкам, количество прихожан колеблется от 70 до 250 тысяч человек.

Разумеется, Крым не остался в стороне от этого процесса. "Церковь "Посольство Божье" у нас официально зарегистрирована, она действует уже около четырех лет, но основа секты сложилась гораздо раньше, — сообщил "Событиям" председатель Комитета по делам религий при Совмине АРК Владимир Малиборский. — Причем в Крыму есть две организации с таким названием и еще 11, которые в своем названии не упоминают, но ориентируются на "Посольство Божье", и их деятельность регулируется именно этой религиозной структурой".

Филиалы церкви Аделаджи сегодня есть практически во всех городах и районах полуострова: в Симферополе, Ялте, Алуште, Джанкое, Судаке, Севастополе, Феодосии, Саках, Керчи, Евпатории. "Персонального учета их общины мы не ведем, на нас не возложена такая обязанность, но в Симферополе у них самая большая организация — 400 человек. Каких-то всплесков деятельности или массового притока граждан мы сейчас не наблюдаем, но количество прихожан все равно постепенно увеличивается", — отметил В. Малиборский.

В Крыму церковь "Посольство Божье" активно работает с молодежью. Пример — крымская республиканская организация "Против течения", которая была создана более трех лет назад. Ее активисты (в настоящее время их насчитывается свыше 70 человек) выступают против негативных явлений в обществе и пропагандируют здоровый образ жизни. "В нашей организации религиозность приветствуется, и очень многие ее активисты действительно посещают собрания церкви "Посольство Божье", но религиозной деятельностью они не занимаются. Только общественная работа, никакой религиозной подоплеки. Мы проводим акции против абортов, табакокурения, употребления наркотиков. Это важные моменты нравственного воспитания подрастающего поколения. Духовным же воспитанием занимаются другие члены "Посольства Божьего", — рассказал "Событиям" заместитель головы МОО "Против Течения" Евгений Суханов.



