Визит Патриарха - свидетельство планов укрепления позиций РПЦ

Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Украину свидетельствует о том, что существует серьезный план по укреплению духовных позиций Русской православной церкви, считает директор центра социальных исследований "София", политолог Андрей ЕРМОЛАЕВ. Такое мнение он высказал на круглом столе на тему: "Украинское православие, в поисках идентичности".

"Тот, что Кирилл планирует посетить не только ведущие духовные центры, но и Херсонес, свидетельствует о том, что, существует достаточно серьезный, продуманный план укрепления духовных позиций Русской православной церкви через реабилитацию определенных исторических, ментальных реалий, связанных с традицией православного христианства", - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.

Также он отметил, что сегодня РПЦ "начинает постепенно формировать собственное видение будущего православного мира, как новой, качественно организованной, империи".

По его мнению, смена руководства РПЦ и появление новой интеллектуальной генерации, обеспечат государственную поддержку инициатив РПЦ.



