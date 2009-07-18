Куницин планирует организовать встречу Патриарха на «отлично»

В Севастополе 1-2 августа, во время визита Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА будет введен специальный режим движения транспорта, в частности, будут ограничения по въезду и парковке в центре города, а также в Гагаринском районе города, в районе Национального заповедника «Херсонес Таврический».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник отдела транспорта и связи городской государственной администрации Александр ПАХОМОВ на сегодняшнем очередном заседании оргкомитета по подготовке визита в город Патриарха, прошедшем в Севастопольской городской государственной администрации. Как уточнил А.ПАХОМОВ, специальный режим движения транспорта будет введен с вечера 1 августа и до вечера следующего дня.

Участники оргкомитета отметили, что нерешенных вопросов в связи с предстоящим визитом его Святейшества, практически, не осталось. На следующей неделе состоится итоговое заседание оргкомитета. Как отметил председательствующий на заседании председатель горгосадминистрации Сергей КУНИЦЫН, «в Секретариате Президента Украины также состоялось совещание, посвященное визиту Патриарха КИРИЛЛА. И, знаете, действительно, основным его центром станет Севастополь. Поэтому задача одна - организация должна быть на «отлично».

Как сообщал УНИАН, 2 августа в 8 часов утра на территории Свято-Владимирского собора в Херсонесе начнется церковная служба. По ее окончании Патриарх КИРИЛЛ освятит камень будущего православного центра. В 11.30 на площади Нахимова Патриарх возложит венок к Вечному огню на Мемориале героическим защитникам Севастополя в 1941-142 годах.

Вначале недели Севастопольский горсовет по предложению городской администрации на сессии принял решение о выделении из резервного фонда бюджета более 800 тыс.грн. на расходы, связанные с ожидаемым пребыванием 2 августа в Севастополе Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА. Средства планируется использовать, в частности, на транспортное обеспечение, радио- и телевизионную трансляцию визита Патриарха.