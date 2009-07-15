Севастополь выделит 800 тыс. грн. на организацию пребывания главы РПЦ

Севастопольский городской совет принял решение о выделении 811 тыс. грн. из резервного фонда городского бюджета на расходы, связанные с пребыванием 2 августа в Севастополе главы Русской православной церкви Кирилла.

Как передает корреспондент УНИАН, представитель городской государственной администрации на сегодняшнем пленарном заседании сессии пояснил депутатам, что средства планируется использовать, в частности, на транспортное обеспечение, радио- и телевизионную трансляцию визита патриарха Московского и всея Руси.

Председатель горсовета Валерий САРАТОВ на пресс-конференции в перерыве сессионного заседания сообщил журналистам: «Выделяем деньги, депутаты тут единодушны».

По его словам, «надо отдать должное, предприятия помогают непосредственно церкви. И мы нашли возможность выделить деньги, из резервного фонда. Исходили из того, что это такое редкое событие, что его надо поддержать».

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН в ходе состоявшегося на территории Национального заповедника «Херсонес Таврический» заседания оргкомитета по подготовке визита в Севастополь Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла сообщил, что основными мероприятиями 2 августа с участием патриарха, как планируется, будут литургия и освящение камня будущего православного Центра, которые пройдут поблизости Свято-Владимирского собора в Херсонесе.

Предположительно, во внутреннем дворике храма разместятся до 1,5 тыс. прихожан. Десятки тысяч верующих будут находиться на территории Херсонеса. Для того, чтобы каждый смог увидеть трансляцию богослужения, на территории заповедника будут установлены 3 огромных светодиодных экрана. Вход на территорию Херсонеса будет свободным, пропуска предполагаются только на территорию Свято-Владимирского собора. Богослужение начнётся в 8 часов утра.