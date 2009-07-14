Толгская икона Божьей Матери пробудет в Киеве до сентября

Толгская икона Божьей Матери, привезенная из Нежинского Свято-Введенского женского монастыря в храм на честь Покрова Божьей Матери в м. Киеве (ул. Прыричная, 5а) пробудет в столице еще полтора месяца, – до 1 сентября.

Как сообщили УНИАН в пресс-офисе Украинской православной церкви, решение о продолжении срока пребывания иконы принято с целью предоставить возможность всем желающим поклониться святыне. По словам настоятеля храма о. Миколая ТЕРЕЩУКА, в течение предыдущего месяца к иконе успели приложиться около 30 тысяч верующих киевлян, но желающих и теперь достаточно.

Режим работы храма: в будни - с 9.00 до 18.00, в субботу и воскресенье - с 7.00 до 19.00. Кроме того, на протяжении всего периода пребывания иконы в Покровском храме здесь ежедневно в 10.00 читается акафист Пресвятой Богородице.