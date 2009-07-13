В УПЦ призывают депутатов достойно встретить Патриарха

Представитель Предстоятеля Украинской православной церкви в Верховной Раде Украины архиепископ Львовский и Галицкий АВГУСТИН призывает народных депутатов достойно встретить Предстоятеля РПЦ КИРИЛЛА.

Об этом идет речь в обращении владыки к народным депутатам в связи с будущим визитом Патриарха Московского в Украину, полный текст которого изложен на официальном веб-сайте УПЦ.

Архиепископ АВГУСТИН отметил, что народные избранники представляют народ Украины: “Вы, политическая элита страны, в сознании всего мира отождествляетесь с украинским народом, его сознанием и культурой. Глядя на вас, на ваши действия, прислушиваясь к вашим словам, мировое сообщество делает выводы обо всем народе Украины”.

Следовательно, народным депутатам важно не допустить, чтобы их действия и высказывания негативно повлияли на репутацию Украины, “ведь тогда пятно будет не на политиках-экстремистах, а на целом украинском народе”, отметил архиепископ и напомнил, что Украина веками славится именно своим братолюбием и гостеприимством.

Как сообщал УНИАН, 27 июля - 5 августа в Украине с визитом будет находиться Патриарх Московский и всей Руси КИРИЛЛ. Он посетит Киево-Печерскую, Почаевскую, Святогорскую лавры и место крещения святого равноапостольного князя Владимира - Херсонес. Также Патриарх примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 450-летия принесения на Волынь Почаевской чудотворной иконы Божьей Матери и 350-летия обретения нетленных мощей Иова Почаевского.