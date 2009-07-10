Начата аккредитация СМИ на освещение визита Патриарха Кирилла

Сегодня начата аккредитация СМИ на события, которые будут происходить во время пребывания в Украине главы Русской православной церкви, Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре визита, аккредитация журналистов будет продолжаться до 24 июля.

От каждого СМИ на событие может быть аккредитован только один журналист с фотографом или одной съемочной группой из трех человек.

В условиях аккредитации, которые размещены на сайте www.patriarh.in.ua, сообщается, что заявку на аккредитацию необходимо оформить на официальном бланке средства массовой информации за подписью руководителя СМИ, заверено печатью и направлено в электронном виде.

Заявки следует присылать по таким электронным адресам: для российских СМИ - press@patriarchia.ru, для украинских СМИ – vizit2009@gmail.com, для крымских СМИ – ortho-press-seu@mail.ru.

Как сообщал УНИАН, с 27 июля по 5 августа в Украине с визитом архипастыря будет находиться Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ. Во время визита в Украину он посетит Киево-Печерскую, Почаевскую, Святогорскую лавры и место крещения святого равноапостольного князя Владимира - Херсонесс. Также Патриарх примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 450-летия принесения на Волынь Почаевской чудотворной иконы Божьей Матери и 350-летия обретения нетленных мощей Иова Почаевского.