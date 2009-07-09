В Киеве презентуют украинскую версию учения РПЦ о правах человека

В Киево-Печерской лавре 10 июля состоится семинар, посвященный презентации украинской версии “Основ учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека”. В семинаре примут участие должностные лица, народные депутаты Украины, представители правозащитных движений и духовенство УПЦ. Как сообщили УНИАН в пресс-офисе УПЦ, цель семинара - представить отечественным правозащитникам документ, который содержит взгляд Церкви на права человека, свободу и достоинство.

По мнению духовенства УПЦ, появление такого документа будет способствовать построению открытого гражданского общества в Украине.

Как отметили в пресс-офисе УПЦ, документ был разработан рабочей группой под руководством Патриарха Московского и всей Руси Кирилла, и принят на Архиерейском Соборе РПЦ, который состоялся в Москве в июне прошлого года.