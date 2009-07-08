В РПЦ уверены, что Варфоломей не будет вмешиваться в церковные дела в Украине

Представители Русской православной церкви выразили уверенность, что в церковные проблемы на Украине не будут вмешиваться иностранные структуры. В частности, речь идет о Константинопольском Патриархате, который украинские власти надеялись привлечь для создания в стране национальной Церкви, отделенной от Московского Патриархата.

«В Константинопольском Патриархате хорошо понимают, что Украина - неотъемлемая часть Русской православной церкви, что существует духовное единство народов - русских, украинцев, молдаван, белорусов», - отметил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата архиепископ Волоколамский Иларион на пресс-конференции в Москве, посвященной итогам визита предстоятеля РПЦ в Стамбул. Об этом сообщил www.newsru.com.

По мнению архиепископа, сама тональность прошедших переговоров говорит о том, что политика Константинопольского Патриархата "не предполагает ударов в спину", внушает надежду, что не будут вестись "переговоры, направленные на поддержку раскола". Глава ОВЦС МП заметил, что "никаких документов по этому поводу подписано не было", но сам "климат" переговоров предполагает именно такое уважительное отношение.

"Визит Патриарха на Украину, несмотря на сложность ситуации, будет носить пастырский характер и внесет весомый позитивный вклад в консолидацию православных на Украине", - считает архиепископ.

По его мнению, церковная проблема на Украине "очень политизирована", политики используют ее в своих предвыборных целях. "Но Церковь складывалась на протяжении веков, и нельзя действовать в угоду политической конъюнктуре. Вопросы существования раскола на Украине должны решаться внутри Церкви, без вмешательства политиков", - подчеркнул глава ОВЦС.

"Эта поездка не будет носить политический характер и будет направлена не на принятие каких-то решений, а чтобы поддержать православных верующих", - заверил архиепископ Иларион.