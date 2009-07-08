Папа Римский предлагает реформировать ООН

Папа Римский Бенедикт XVI предложил странам всего мира реформировать ООН и другие международные финансовые организации таким образом, чтобы они смогли стать основой для создания единой семьи народов. Об этом, как сообщила lenta.ru, говорится в новой папской энциклике под названием «Милосердие в Истине» (Caritas In Veritate), опубликованной на сайте Ватикана 7 июля.

По мнению понтифика, развитие человечества заключается в понимании того, что люди всей планеты являются одной большой семьей, а не просто по случайности живут рядом друг с другом.

Реформирование ООН и мировых финансовых институтов также поможет восстановить мировую экономику и защитить ее от будущих потрясений. По мнению Бенедикта XVI, новая экономическая система должна быть ориентирована не на скорейшее получение выгоды, а на соблюдение моральных принципов, милосердие и принесение пользы обществу.

Энциклика «Милосердие в Истине» стала третьей по счету с апреля 2005 года, когда Бенедикт XVI был избран новым Папой Римским. Подготовка этого документа, представленного за день до саммита G8, который открывается 8 июля в Италии, заняла более двух лет. Предполагалось, что он будет опубликован раньше, но понтифику пришлось пересмотреть многие пункты своего обращения в связи с началом мирового экономического кризиса.

Нынешнее послание понтифика основывается на другой энциклике под названием «Развитие человечества» (Populorum progressio), написанной Папой Римским Павлом VI в 1967 году, и продолжает ее в соответствии с современными условиями.