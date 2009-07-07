Завершился визит Патриарха Кирилла в Константинопольский Патриархат

Завершился первый официальный визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Константинопольский Патриархат. Об этом сообщила «Україна православна» со ссылкой на Патриархия.ru.

Как уже сообщалось, в первый день визита, 4 июля, Предстоятель РПЦ совершил молебен в Георгиевском Патриаршем соборе на Фанаре. Затем Патриархом Константинопольским Варфоломеем в Тронном зале Константинопольской Патриархии был проведен прием в честь Патриарха Кирилла, после чего состоялись переговоры Предстоятелей Константинопольской и Русской Православных Церквей.

5 июля Патриарх Варфоломей и Патриарх Кирилл совершили Божественную литургию в Георгиевском Патриаршем храме на Фанаре. По окончании Литургии был дан обед в честь делегации Русской Православной Церкви. В тот же день Предстоятель РПЦ посетил выставку, посвященную местам паломничества на территории Турции и побывал вместе с Патриархом Варфоломеем в соборе святой мученицы Ирины, в концертном зале которого состоялось выступление хора московского Сретенского монастыря.

6 июля на территории летней резиденции Генерального консульства РФ в Бююк-Дере близ Стамбула Предстоятели Константинопольской и Русской Православных Церквей совершили освящение храма во имя святых равноапостольных Константина и Елены. Затем Патриарх Кирилл возглавил в храме в Бююк-Дере служение Божественной литургии. После этого Предстоятели Константинопольской и Русской Православных Церквей почтили память подводников у памятника погибшим морякам подводной лодки «Морж».

В этот же день Патриарх Кирилл прибыл в столицу Турции Анкару. Здесь состоялась его встреча с премьер-министром страны Р. Эрдоганом и руководителем Управления по делам религии при правительстве Турецкой Республики А. Бардакоглу. Завершилась программа визита встречей с соотечественниками в Посольстве Российской Федерации в Анкаре.

Вечером 6 июля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвратился из Турции в Москву.

