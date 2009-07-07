На Донбассе помянули святителя Иоанна Шанхайского

День памяти святителя Иоанна Шанхайского торжественно отметили на родине святого в Донецкой епархии. Об этом сообщает "Патриархия.Ру" со ссылкой на сайт «Донбасс православный».

В 10 километрах от Успенской Святогорской лавры в живописном месте находится село Адамовка — бывшее имение знаменитого дворянского рода Максимовичей. Именно здесь родился и воспитывался будущий святитель Иоанн, в Святом Крещении названный Михаилом.

С детства мальчик отличался глубокой религиозностью, по ночам подолгу стоял на молитве, собирал иконы и церковные книги. Стоявший недалеко от имения Максимовичей Святогорский монастырь с многими пещерами, схимниками, скитами, многолюдной братией произвел сильное впечатление на отрока, ставшего впоследствии великим святителем и чудотворцем.

Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, проходившего в Москве 24-27 июня 2008 года, святитель Шанхайский и Сан-Францисский Иоанн (Максимович) был прославлен в лике святых. Память его совершается 19 июня (2 июля по н. ст.).

Еще в 2007 г. в селе Адамовка святогорскими монахами была совершена закладка и начато строительство церкви и скита в честь святителя Иоанна на месте его родительского дома.

2 июля в храме состоялись торжества по случаю престольного праздника, во время которого служение водосвятного молебна с акафистом свт. Иоанну возглавил наместник Свято-Успенской Святогорской Лавры епископ Святогорский Арсений. По окончании молебна был совершен крестный ход вокруг храма.

