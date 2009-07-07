Патриарх Кирилл вылетит в Украину на полчаса раньше

В графике пребывания Патриарха Кирилла в Украине появились существенные изменения. 27 июля в Киеве Предстоятель Русской Православной Церкви не только будет иметь двадцатиминутную встречу с Президентом Виктором ЮЩЕНКО, но и вместе с ним возложит венки к двум памятникам: – Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата и жертвам голодомора 1932–1933 гг. Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре визита Патриарха Кирилла в Украину. Чтобы не отклониться от графика и успеть в этот же день отправить молебен на Владимирской горке, а также провести заседание Священного Синода РПЦ и отслужить всенощную в Киево-Печерской лавре, Патриарху Кириллу придется вылететь из Москвы в Киев на полчаса ранее запланированного – в 8.30 утра по московскому времени.