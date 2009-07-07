В Крыму появились последователи «Фалуньгун»

В Республиканском комитете Автономной республики Крым по делам религии обещают взять на контроль деятельность последователей духовной практики Фалунь Дафа, как только будут выявлены нарушения с их стороны. Об этом, как сообщил www.newsru.com со ссылкой на Крымское информационное агентство, заявил председатель ведомства Владимир МАЛИБОРСКИЙ.

По его словам, последователи данной практики пока не пробовали зарегистрировать в Крыму религиозную организацию. "Мы не можем их зарегистрировать, потому что у нас есть официальное обращение Китайского посольства, что со стороны последователей данного течения на территории Китая есть много нарушений законодательства", – пояснил В. МАЛИБОРСКИЙ.

И добавил, что в Крыму жалоб в адрес последователей течения пока не поступало, а по украинскому законодательству каждый имеет право исповедовать любую религию, если это не нарушает общественный порядок и не ущемляет права окружающих.

Между тем 4 июля на плато Кызыл-Коба в районе Красных пещер во время проведения VI международного фольклорного фестиваля "Ой, на Ивана, ой, да на Купала" велась открытая пропаганда со стороны последователей духовной практики Фалунь Дафа.

Движение "Фалуньгун" ("Практика колеса закона") было основано отставным военным Ли Хунчжи в 1992 году. Оно соединяет в себе элементы буддизма, даосизма и традиционной оздоровительной практики цигун.

Движение обрело большую популярность. По некоторым данным, в Китае в нем участвовало до 70 миллионов человек. Китайские иммигранты в США также увлеклись новым учением. Полагают, что их число составляет около 8 миллионов.

Китайские власти были напуганы такой небывалой популярностью религиозного движения и начали с ним бороться. Руководители "Фалуньгун" вывели на площадь Тяньаньмынь в Пекине тысячи своих последователей, требующих официального признания движения. Но эта демонстрация значительного числа сторонников привела к обратному результату. Движение было запрещено в июле 1999 года.

С тех пор его активисты время от времени проводят публичные акции протеста, но их участников арестовывают. В конце 2000 года на площади Тяньаньмынь несколько предполагаемых сторонников "Фалуньгун" совершили акт самосожжения. Однако руководство организации сочло это результатом полицейской провокации и отказалось признать, что погибшие принадлежали к движению.

Лидеры "Фалуньгун" неоднократно подчеркивали, что это не религия, а духовная практика. Ли Хунчжи, например, заявляет, что члены движения могут принадлежать к любой религии. В этом он похож на неоиндуистских гуру, которые утверждают, что практика индийской йоги совместима не только с индуизмом, но и с другими религиями. Однако синкретическое учение, обрамляющее практику "Фалуньгун", включает в себя буддийские и даосские постулаты.

Движение не имеет фиксированного членства и священнослужителей. Его участники подчеркивают, что они не столько организация, сколько группа единомышленников, объединенная на добровольных началах. Это и напугало китайские власти, которые не любят самодеятельности, тем более в сфере религии.

