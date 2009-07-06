Православные Церкви обязаны сохранять единство и верность традиционным нравственным принципам в современных условиях, заявил патриарх Константинопольский (Вселенский) Варфоломей после совместного богослужения с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в воскресенье в Стамбуле. Об этом сообщает «Релігія в Україні» со ссылкой на сайт «Завтра».

Предстоятель Русской Православной Церкви прибыл в Турцию в субботу с трехдневным визитом, основная цель которого улучшить отношения с Константинопольским Патриархатом. В первый же день визита прошли переговоры двух Патриархов, которые Патриарх Кирилл оценил как "конструктивные".

"Долг тех, кто принял на себя ответственность и служение руководителей Церквей, – находить решение всех возникающих вопросов в духе мира и любви для того, чтобы сохранить единство нашей святой Православной Церкви", – сказал Патриарх Варфоломей I после совместного богослужения.

По его словам, многие катаклизмы современности, в том числе войны, финансовый кризис, угнетение слабых сильными "обязывают Церковь Христову высказать свое слово и всеми имеющимися у нее средствами способствовать развитию нравственной чуткости в современном обществе".

Совместная Божественная литургия "является наивысшим выражением нашего единства", считает Патриарх Варфоломей I.

В качестве недавнего примера сотрудничества Константинопольской и Русской Церквей он назвал работу в рамках четвертого Всеправославного предсоборного совещания в Шамбези, которое прошло в июне. Патриарх Варфоломей I высказал удовлетворение и благодарность "за конструктивный вклад, внесенный делегацией Русской Церкви".

Он убежден, что Церковь существует "не ради себя, но ради человека и творения".

На молитвенную память Патриарх Варфоломей I преподнес Предстоятелю РПЦ патриарший набор панагий (нагрудных икон, носимых на цепочке как знак архипастырского достоинства).

Патриарх Кирилл, в свою очередь, подарил главе Константинопольской Церкви на память о совместном причащении кувшины для напитка, который употребляется верующими после причастия.

После богослужения Патриарх Кирилл по греческому обычаю лично раздавал присутствовавшим на богослужении верующим антидор (части просфоры, из которой во время литургии был вынут Агнец – хлеб, претворяющийся в Тело Христово).