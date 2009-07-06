Встреча глав Константинопольской Церкви и РПЦ прошла конструктивно

Отвечая на вопросы журналистов по окончании переговоров Предстоятелей Константинопольской и Русской Православных Церквей, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в частности, сказал: «Сегодня мы рассмотрели все стоящие на повестке дня наших двусторонних отношений вопросы сквозь призму тех принципиальных решений, которые были достигнуты всеми Православными Церквами в октябре прошлого года». Об этом сообщает bogoslov.ru.

«Нынешние переговоры также прошли в конструктивном духе», — подчеркнул Патриарх Кирилл.

«Мы говорили сегодня и о новой реальности, которая складывается в Турции: в течение летнего периода около двух миллионов наших соотечественников посещают эту страну; десятки тысяч россиян живут в ней на постоянной основе; здесь очень много смешанных браков. Вот почему возникает вопрос пастырского окормления этих людей», — сообщил Предстоятель Русской Церкви.

Справка УНИАН.

Встреча Предстоятелей и представителей Православных Церквей в октябре 2008 года в Стамбуле сделала возможным возобновление межправославного сотрудничества в подготовке Собора Православных Церквей. Подготовку к Великому Собору было решено проводить путем созыва Всеправославных предсоборных совещаний и межправославных подготовительных комиссий.

Десятилетний перерыв в созыве совещаний и в работе подготовительных комиссий был вызван осложнением в межправославных отношениях из-за возникших разногласий между Московским и Константинопольским Патриархатами по вопросу церковного устройства в Эстонии.

Очередное заседание межправославной подготовительной комиссии намечено на декабрь 2009 года.

