На "Радио Ватикана" сегодня впервые прозвучит платный ролик

Согласно информации пресс-службы Римской католической церкви, дефицит бюджета Ватикана за 2008 год составил около одного миллиона евро, - сообщают "Вести".

По данным РБК , 2007 году убыток Католической церкви составил больше девяти миллионов евро, так что прошедший год

можно считать более успешным в финансовом плане для папского престола.

По официальным данным, бюджет Римской католической церкви составляют в основном пожертвования и средства, зарабатываемые на продаже церковной утвари.

Но теперь дела Ватикана могут поправить доходы от рекламы.

