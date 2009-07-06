На "Радио Ватикана" сегодня впервые прозвучит платный ролик

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10:34, 06 июля 2009Праздники
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Ватикану грозит банкротство?
Согласно информации пресс-службы Римской католической церкви, дефицит бюджета Ватикана за 2008 год составил около одного миллиона евро, - сообщают "Вести".
По данным РБК , 2007 году убыток Католической церкви составил больше девяти миллионов евро, так что прошедший год
можно считать более успешным в финансовом плане для папского престола.
По официальным данным, бюджет Римской католической церкви составляют в основном пожертвования и средства, зарабатываемые на продаже церковной утвари.
Но теперь дела Ватикана могут поправить доходы от рекламы.
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