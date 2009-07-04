Погиб член Высшего Церковного совета УПЦ КП Василий Червоний

Сегодня около 12.00 от удара молнии погиб член Высшего Церковного совета Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, народный депутат Украины четырех созывов, бывший председатель Ровенской облгосадминистрации, депутат облсовета Василий Червоний.

Как сообщили УНИАН в центральный районной больнице (поселок Клевань Ровенского района) Червоний был доставлен около 14.15 в реанимационное отделение этой больницы в крайне тяжелом состоянии. Врачи до последнего боролись за его жизнь, делая ему искусственный массаж сердца, однако спасти жизнь не удалось.

Согласно предварительной информации, Червония поразила молния неподалеку от села Деражное Костопольского района.

Как сообщили УНИАН в МЧС Украины, около 12.30 В.ЧЕРВОНИЯ во время рыбалки в селе Ганевка Костопольского района поразила молния, в результате чего он скончался по пути в больницу.

Справка УНИАН. В.Червоний (р. 24 августа 1958 г.) был активным церковным деятелем края. Ему принадлежит большая роль в организации и создании епархий Украинской Православной Церкви Киевского патриархата. Он также был членом Высшего Церковного совета УПЦ Киевского патриархата, церковным старостой ривненского кафедрального Свято-Покровского собора, кавалером многих отличий этой церкви.

В.Червоний был одним из организаторов и инициаторов создания в Ровенской области в конце 1980-х первых организаций Общества украинского языка имени Тараса Шевченко и Народного Руха Украины за перестройку. Впервые был избран депутатом Верховной Рады Украины в 1990 году, и с тех пор еще трижды избирался в парламент как по мажоритарным округам, так и по спискам партий и блоков. Был руководителем областного избирательного штаба блока Виктора ЮЩЕНКО в Ровенской области в 2002 и 2004 годах.

С января 2005 по май 2006 года В.Червоний был председателем Ровенской облгосадминистрации. В последние годы – неизменный председатель областной организации Украинской народной партии, председатель фракции УНП в областном совете.