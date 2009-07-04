Начался визит Патриарха Московского в Константинополь

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл 4 июля с первым официальным визитом в качестве Предстоятеля Русской Православной Церкви в Константинопольский Патриархат. Об этом сообщает официальный сайт Московского патриархата.

В программе официального визита, который завершится 6 июля в Анкаре - посещение Константинопольской Патриархии, совершение Божественной литургии в Георгиевском Патриаршем соборе на Фанаре, освящение храма святых равноапостольных Константина и Елены на территории летней резиденции Генерального консульства Российской Федерации в Бююк-Дере близ Стамбула.

В Анкаре состоится встреча с российскими соотечественниками в Посольстве России в Турции.

