Начался визит Патриарха Московского в Константинополь
16:42, 04 июля 2009Праздники
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Визит продлится до 6 июля
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл 4 июля с первым официальным визитом в качестве Предстоятеля Русской Православной Церкви в Константинопольский Патриархат. Об этом сообщает официальный сайт Московского патриархата.
В программе официального визита, который завершится 6 июля в Анкаре - посещение Константинопольской Патриархии, совершение Божественной литургии в Георгиевском Патриаршем соборе на Фанаре, освящение храма святых равноапостольных Константина и Елены на территории летней резиденции Генерального консульства Российской Федерации в Бююк-Дере близ Стамбула.
В Анкаре состоится встреча с российскими соотечественниками в Посольстве России в Турции.
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