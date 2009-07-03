Харьковские дизайнеры создали маску «Спецназ Православной Церкви»

Харьковские дизайнеры – братья, работающие под брендом Bob Basset, создали маску под названием "Спецназ Православной Церкви". К кожаному противогазу с рупором мастера приделали нимб из латунного тазика, пишет "Комсомольская правда в Украине".

Также в изобретении применены ручка XIX века и маленький дуршлаг от советского душа. По бокам маски приделаны маленькие фонарики, «чтобы маска могла проливать не только праведный гнев, но и спасительный свет».

«Ручку для рупора к маске «Спецназ Православной Церкви» искали около месяца. И деревяшку приставляли, и другие предметы – ничего не помогало. В итоге два дня хождения по барахолке – и я нашел старинную бронзовую ручку от двери, которая идеально подошла», – рассказывает один из мастеров.

Шокирующее название и идея изделия появились у дизайнеров много лет назад.

«Есть же у Католической Церкви Ван Хельсинг, воин-спецназовец, выполняющий самые важные и секретные поручения. Значит, и в Православной Церкви такой должен быть!» – считают харьковские умельцы.

Как сообщает газета, мода на steampunk (стильная смесь научных изобретений, иронии и фантастики) появилась после выхода романа Уильяма Гибсона «Разностная машина» в 1990 году.

У модного стиля есть даже «дедушка» – Жюль Верн, в романах которого научные изобретения принимали самую невероятную форму. Кроме французского фантаста, элементы стимпанка есть в творчестве Герберта Уэллса, Марка Твена, Эдгара Алана По, Артура Конан Дойля.

В духе стимпанка появилась коллекция у Дольче и Габбана. И даже романтические рукава-фонарики, которые обожает Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, – это тоже наследие стимпанка, пишет издание.