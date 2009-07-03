В Латвии из-за кризиса священникам-лютеранам урежут зарплаты на 15%

По причине финансового кризиса руководство Латвийской евангелическо-лютеранской Церкви (ЛЕЛЦ) решило сократить свои расходы на 10%, а также урезать зарплаты священникам, сообщает портал Благовест-инфо.

«Экономическая ситуация безусловно влияет на деятельность наших священослужителей, потому что многие общины на сегодняшний день столкнулись с материальными трудностями - резко сократились суммы пожертвований», - заявил епикоп Лиепайского диоцеза ЛЕЛЦ Павилс Бруверс.

В минувший понедельник состоялось заседание правления ЛЕЛЦ, на котором было решено со второй половины 2009 года на 10% сократить расходы Церкви. В частности, с 1 сентября на 15% уменьшатся зарплаты священнослужителей, входящих в Совет ЛЕЛЦ. Решение об урезании зарплат остальным священникам будет принято после переговоров с ними.

Для того чтобы увеличить доходы от хозяйственной деятельности ЛЕЛЦ, было решено сдавать в аренду здание в самом центре Риги – на Домской площади, 1. В настоящее время в нем расположены Академия Лютера и канцелярия архиепископа ЛЕЛЦ Яниса Ванагса.

Также епископ Бруверс призвал священников и прихожан молиться за Церковь.