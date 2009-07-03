“Головне, на чому наголошує Святіший Патріарх, це не політичний і не державний характер візиту”Інтерв’ю з протоєреєм Георгієм КОВАЛЕНКО, прес-секретарем Предстоятеля Української Православної Церкви, головою Синодального відділу “Місія духовної просвіти” УПЦ, керівником прес-служби візиту Патріарха Московського Кирила в Україну

— У липні-серпні відбудеться візит Патріарха Московського і всієї Русі Кирила в Україну. Чи вже відомо про програму візиту, які відбудуться зустрічі? Чи будуть серед них міжконфесійні або зустрічі з представниками влади?

— Міжконфесійні заходи не плануються. Візит Патріарха відбуватиметься виключно в церковному форматі: богослужіння; відвідини святинь, храмів, монастирів; зустрічі з паствою.

Що стосується програми візиту, то вона в цілому готова, але залишаються деталі. Вже відомо, що Святіший Патріарх відвідає всі три Лаври в Україні: Києво-Печерську, Святогірську на Донбасі, а також Почаївську на Заході. І в кожній буде звершувати богослужіння. До речі, так все співпало, що в Києві Патріарх буде в день святкування святого рівноапостольного князя Володимира – 28 липня; в Святогірській Лаврі – в день святкування місцевої святині – Святогірської ікони Божої Матері – 30 липня; а в Почаєві – в день 450-річчя принесення в Україну чудотворної Почаївської ікони Божої Матері – 5 серпня. Окрім трьох Лавр, Святіший Патріарх 2 серпня — в день пророка Божого Іллі — звершить літургію і на місці хрещення святого князя Володимира в Херсонесі (Севастополь).

— Який головний наголос робиться в цьому візиті? Яка його мета, які очікування?

— Головне, на чому наголошує Святіший Патріарх, це не політичний і не державний характер візиту. Візит матиме виключно церковний формат. Патріарх їде до своєї пастви для спільної молитви.

— Чи планується під час цього візиту скликання Собору єпископів УПЦ, прийняття якихось рішень?

— Жодних рішень під час візиту приймати не планується. Рішення, на які очікує Україна, потрібно ретельно підготувати, щоб не повторювати трагічних помилок початку 90-х років ХХ століття.

Під час візиту планується в Києві провести Засідання Священного Синоду Руської Православної Церкви. Але це, скоріше, продовження новітньої традиції виїзних засідань Священного Синоду РПЦ (Москва – Санкт-Петербург – Київ – …). Розгляд якихось доленосних або спірних питань під час таких засідань не планується. Можливо Патріархія бере приклад зі Священного Синоду УПЦ, який проводився в Києві, Харкові, Почаєві, Зимненському монастирі…

— Сьогодні в ЗМІ неодноразово звучить тема анафеми на гетьмана Мазепи. Чи є вже якісь результати роботи спеціальної богословської комісії, яка займалася цим питання? Чи можна очікувати на якісь рішення з цього питння під час візиту Патріарха Кирила в Україну?

— Ця тема сьогодні занадто заполітизована. Більш того, вона використовувалася і, можливо, ще буде використовуватися деякими довколацерковними силами для провокацій напередодні чи під час візиту Святішого Патріарха Кирила в Україну. Тому найближчим часом не слід очікувати якихось офіційних рішень.

Особисто я вважаю, що обговорення цього питання на Священному Синоді і відповідні доручення Богословській комісії і Київській духовній академії і є рішенням, тобто свідченням про відсутність одностайної рецепції цієї анафеми серед єпископату, духовенства і вірних нашої Церкви. А, як відомо, за наявності рецепції соборних рішень з боку Церковної Повноти одні Собори визнавалися Вселенськими, а за відсутності такої рецепції інші – лже-соборами. Хоча формально і зовні одні та інші нічим не відрізнялися один від одного.

— Які заходи планує прес-служба УПЦ до цього візиту? Чи будуть видані якісь довідкові матеріали і т.п.?

— Разом з інформаційними службами Московської Патріархії ми в Києві створюємо прес-службу і прес-центр візиту Святішого Патріарха Московського і всієї Русі Кирила в Україну. Прес-служба візиту проводитиме акредитацію ЗМІ від 10 до 24 липня, а прес-центр буде постійно функціонувати впродовж візиту в корпусі 70а Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.

Спеціально до візиту відкриється сайт patriarh.in.ua. Разом з телеканалами «Інтер» і «Глас» ми плануємо прямі трансляції богослужінь з усіх трьох наших Лавр і з Херсонесу, а також — постійний інформаційний супровід візиту. Будемо співпрацювати з усіма зацікавленими телеканалами, радіостанціями, друкованими і інтернет-виданнями. Сподіваємося, що зможемо задовольнити найвибагливішого глядача або читача.

— Дякую за розмову!

Розмовляв Тарас Антошевський,

Львів-Київ, 25 червня 2009 року