Почасовая программа визита Патриарха Кирилла в Украину

27 июля, понедельник

08.30 – прибытие в аэропорт «Борисполь» (время местное)

09.45 – отъезд из аэропорта

09.10 – прибытие на Владимирскую горку, встреча Патриарха

09.15 – молебен

09.30 – возложение цветов к памятнику кн. Владимиру

– приветственное слово Блаженнейшего Митрополита Владимира.

– ответное слово Святейшего Патриарха

09.40 – подход к прессе

10.00-10.10 – переезд в Киево-Печерскую Лавру

10.10 – встреча Святейшего Патриарха у Ближних пещер

– наместник Лавры архиепископ Павел приветствует Патриарха

– посещение Крестовоздвиженского храма, поклонение чудотворной иконе Успения Пресвятой Богородицы

– общее фото с братией Лавры

11.00 – встреча с Президентом Украины

11.30 – Возложение венков к памятнику Славы

11.40 – Возложение венков к Памятнику жертвам Голодомору

11.45 – Подход к прессе

12.00 – заседание Священного Синода

16.45 – встреча Святейшего Патриарха у святых врат Лавры

17.00 – Всенощное бдение

28 июля, вторник

День памяти святого равноапостольного великого князя Владимира

08.45 – встреча Святейшего Патриарха у Святых врат Киево-Печерской Лавры

09.00 – Божественная литургия

11.30 – крестный ход к Дальним пещерам

13.10 – осмотр места строительства Свято-Воскресенского кафедрального собора

13.40 – праздничный прием

18.00 – участие Святейшего Патриарха в прямом эфире в студии имени А. Довженко

29 июля, среда

10.00 – встреча с архиереями, духовенством, монашествующими, мирянами, преподавателями и студентами КДАиС и интеллигенцией в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры

12.45 – посещение Свято-Покровского женского монастыря

16.00 – отлет в Донецк

17.00 – прибытие в Донецк

17.00 – подход к прессе

17.40 – посещение Спасо-Преображенского собора Донецка

30 июля, четвер

День празднования Святогорской Божьей Матери

09.00 – Божественная литургия в Свято-Успенской Святогорской Лавре

15.00 – отъезд в Горловку

16.30 – посещение Кафедрального собора Горловки

17.00 – отъезд в Донецк

31 июля, пятница

09.00 – отъезд в Свято-Никольский Васильевский монастырь

10.00 – посещение Свято-Никольского Васильевского монастыря

12.00 – отъезд в аэропорт Донецка

13.00 – отлет в Симферополь

14.00 – прибытие в Симферополь

14.45 – посещение Свято-Троицкого монастыря

16.00 – посещение строящегося Александро-Невского кафедрального собора. Освящение Крестов.

16.30 – подход к прессе

2 августа, воскресенье

День памяти святого пророка Илии

08.00 – Божественная литургия в Свято-Владимирском соборе Херсонеса (Севастополь)

11.30 – торжественные мероприятия на площади имени Нахимова

14.30 – отъезд в аэропорт «Бельбек» Севастополя

16.00 – отлет из Севастополя в Ровно

17.15 – прибытие в аэропорт Ровно

17.30 – отъезд в Корец

18.30 – встреча в Свято-Троицком ставропигиальном монастыре

– посещение Свято-Троицкого собора обители

– заупокойная лития по почившим настоятельницам обители

– посещение регентско-катехизаторского училища

3 августа, понедельник

09.00 – Божественная литургия в Корецком монастыре

12.00 – отъезд в Городок

13.15 – посещение Свято-Николаевского Городокского монастыря

13.40 – подход к прессе

15.15 – отъезд в г. Луцк

16.00 – прибытие в г. Луцк. Посещение строящегося кафедрального собора в честь Всех святых в земле Волынской просиявших

16.30 – отъезд в Свято-Успенский Зимненский монастырь

17.15 – встреча в Зимненском монастыре

17.20 – посещение Успенского собора монастыря

4 августа, вторник

11.50 – отъезд в г.Владимир-Волынский

12.00 – посещение Свято-Успенского Кафедрального собора

г.Владимир-Волынского

14.00 – отъезд в Почаевскую Лавру

16.00 – встреча Святейшего Патриарха в Святых вратах Почаевской Лавры

17.00 – Всенощное бдение

5 августа, среда

День празднования Почаевской иконы Божией Матери

08.45 – встреча Святейшего Патриарха в центральной привратне

09.00 – Божественная литургия. Молебен. Освящение колокола.

16.30 – отлет в Москву