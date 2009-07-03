Почасовая программа визита Патриарха Кирилла в Украину
Пресс-офис УПЦ
27 июля, понедельник
08.30 – прибытие в аэропорт «Борисполь» (время местное)
09.45 – отъезд из аэропорта
09.10 – прибытие на Владимирскую горку, встреча Патриарха
09.15 – молебен
09.30 – возложение цветов к памятнику кн. Владимиру
– приветственное слово Блаженнейшего Митрополита Владимира.
– ответное слово Святейшего Патриарха
09.40 – подход к прессе
10.00-10.10 – переезд в Киево-Печерскую Лавру
10.10 – встреча Святейшего Патриарха у Ближних пещер
– наместник Лавры архиепископ Павел приветствует Патриарха
– посещение Крестовоздвиженского храма, поклонение чудотворной иконе Успения Пресвятой Богородицы
– общее фото с братией Лавры
11.00 – встреча с Президентом Украины
11.30 – Возложение венков к памятнику Славы
11.40 – Возложение венков к Памятнику жертвам Голодомору
11.45 – Подход к прессе
12.00 – заседание Священного Синода
16.45 – встреча Святейшего Патриарха у святых врат Лавры
17.00 – Всенощное бдение
28 июля, вторник
День памяти святого равноапостольного великого князя Владимира
08.45 – встреча Святейшего Патриарха у Святых врат Киево-Печерской Лавры
09.00 – Божественная литургия
11.30 – крестный ход к Дальним пещерам
13.10 – осмотр места строительства Свято-Воскресенского кафедрального собора
13.40 – праздничный прием
18.00 – участие Святейшего Патриарха в прямом эфире в студии имени А. Довженко
29 июля, среда
10.00 – встреча с архиереями, духовенством, монашествующими, мирянами, преподавателями и студентами КДАиС и интеллигенцией в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры
12.45 – посещение Свято-Покровского женского монастыря
16.00 – отлет в Донецк
17.00 – прибытие в Донецк
17.00 – подход к прессе
17.40 – посещение Спасо-Преображенского собора Донецка
30 июля, четвер
День празднования Святогорской Божьей Матери
09.00 – Божественная литургия в Свято-Успенской Святогорской Лавре
15.00 – отъезд в Горловку
16.30 – посещение Кафедрального собора Горловки
17.00 – отъезд в Донецк
31 июля, пятница
09.00 – отъезд в Свято-Никольский Васильевский монастырь
10.00 – посещение Свято-Никольского Васильевского монастыря
12.00 – отъезд в аэропорт Донецка
13.00 – отлет в Симферополь
14.00 – прибытие в Симферополь
14.45 – посещение Свято-Троицкого монастыря
16.00 – посещение строящегося Александро-Невского кафедрального собора. Освящение Крестов.
16.30 – подход к прессе
2 августа, воскресенье
День памяти святого пророка Илии
08.00 – Божественная литургия в Свято-Владимирском соборе Херсонеса (Севастополь)
11.30 – торжественные мероприятия на площади имени Нахимова
14.30 – отъезд в аэропорт «Бельбек» Севастополя
16.00 – отлет из Севастополя в Ровно
17.15 – прибытие в аэропорт Ровно
17.30 – отъезд в Корец
18.30 – встреча в Свято-Троицком ставропигиальном монастыре
– посещение Свято-Троицкого собора обители
– заупокойная лития по почившим настоятельницам обители
– посещение регентско-катехизаторского училища
3 августа, понедельник
09.00 – Божественная литургия в Корецком монастыре
12.00 – отъезд в Городок
13.15 – посещение Свято-Николаевского Городокского монастыря
13.40 – подход к прессе
15.15 – отъезд в г. Луцк
16.00 – прибытие в г. Луцк. Посещение строящегося кафедрального собора в честь Всех святых в земле Волынской просиявших
16.30 – отъезд в Свято-Успенский Зимненский монастырь
17.15 – встреча в Зимненском монастыре
17.20 – посещение Успенского собора монастыря
4 августа, вторник
11.50 – отъезд в г.Владимир-Волынский
12.00 – посещение Свято-Успенского Кафедрального собора
г.Владимир-Волынского
14.00 – отъезд в Почаевскую Лавру
16.00 – встреча Святейшего Патриарха в Святых вратах Почаевской Лавры
17.00 – Всенощное бдение
5 августа, среда
День празднования Почаевской иконы Божией Матери
08.45 – встреча Святейшего Патриарха в центральной привратне
09.00 – Божественная литургия. Молебен. Освящение колокола.
16.30 – отлет в Москву