В Крыму открылся музей, посвященный всемирно известным катастрофам на водах. Уникальный туристический объект появился на базе храма-маяка, освященного во имя Николая Чудотворца, в поселке Малореченское (Большая Алушта), - пишет Новый регион.

По словам члена Национального союза художников Украины, заслуженного деятеля искусств, директора Музея катастроф на водах Бориса ДЕДОВА, открывшийся в июне музей уже пользуется популярностью среди отдыхающих.

«Мы только что открылись и особо не рекламировались, но туристы каким-то образом узнают о существовании мемориала и прибывают сюда огромными группами», - поделился ДЕДОВ.

Среди посетителей немало иностранцев. По их словам, ничего похожего на Музей катастроф на водах они не видели ни в одной стране мира.

Экспозиция музея находится в полутемном помещении, стилизованном под затонувший корабль. Стены и потолок украшают «обломки кораблекрушения». Туристам демонстрируют 9 научно-популярных фильмов о самых зловещих катастрофах на водах - от крушения легендарного «Титаника» до гибели атомной подводной лодки «Курск».

Напомним, в 2007 году после открытия храма-маяка в Малореченском в нижнем уровне здания изначально планировалось создание музея морских катастроф, поскольку и сама церковь посвящена всем погибшим на водах. Еще 2 года назад люди начали приносить экспонаты для музея: рынды утонувших кораблей, списки жертв и другие ценности.

