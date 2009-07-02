Начал работу пресс-центр визита Патриарха Кирилла в Украину

Вчера начал работу пресс-центр по освещению визита Святейшего Патриарха Кирилла в Украину. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-офисе Украинской Православной Церкви, пресс-центр расположился в корпусе 70-А Киево-Печерской лавры (Киев, ул. И. Мазепы, 25).

Вместе с тем начал работу в тестовом режиме официальный сайт визита - www.patriarh.in.ua, где в разделе "Фоторепортаж" можно увидеть фотографии Патриарха Кирилла. Также на сайте можно ознакомиться с программой пребывания Патриарха в Украине.

Как сообщили в пресс-офисе УПЦ, со временем на сайте появятся подробные справки о святых обителях и епархии, которые планирует посетить Святейший Патриарх,а также информация о порядоке аккредитации СМИ и другая полезная информация.

«Аккредитация журналистов начнется 10 июля и будет длиться две недели. Накануне, 9 июля, в разделе «Аккредитация» на сайте www.patriarh.in.ua появится информация относительно порядка аккредитации, придерживаясь которой корреспонденты печатных СМИ, радио и съемочные группы телеканалов получат доступ на все официальные события при участии Святейшего Патриарха Кирилла», - сообщил руководитель пресс-службы визита протоиерей Георгий КОВАЛЕНКО.

Контактный телефон пресс-службы визита Патриарха - 8 (044) 255-12-49. Электронный адрес -vizit2009@gmail.com



