В Риме установлен памятник Иоанну Павлу II

Статуя Иоанна Павла II, названная его знаменитыми словами "Не бойтесь", была торжественно открыта на площади перед римской клиникой Джемелли 1 июля. Об этом сообщает Благовест-инфо. Трехметровый памятник освятил архиепископ Краковский кардинал Станислав Дзивиш, который был личным секретарем покойного Папы в течение 27 лет его понтификата.

На церемонии также присутствовали автор скульптуры Стефано Пьеротти и мэр Рима Джанни Алеманно.

Кардинал Дзивиш напомнил, что клиника Джемелли была первым местом за пределами Ватикана, где Кароль Войтыла побывал после своего избрания Папой. 18 октрября 1978 года, то есть спустя два дня после восшествия понтифика на престол, он отправился в Джемелли, чтобы навестить своего друга, епископа Анджея Дескура, который впоследствии стал кардиналом и президентом Папского совета по социальной коммуникации.

Сам Иоанн Павел II был госпитализирован в Джемелли девять раз: впервые в мае 1981 года, когда на понтифика было совершено покушение, и в последний раз - в марте 2005, незадолго до смерти. В общей сложности Папа провел в этой больнице 153 дня и 152 ночи.

Однажды Иоанн Павел II в шутку назвал Джемелли "Ватикан-3" (своей третьей резиденцией после Апостольского дворца в Ватикане и летнего дворца в Кастельгандольфо).

Благодаря Иоанну Павлу II "слава и престиж" клиники Джемелли выросли, и она стала известна всему миру, заявил директор больницы доктор Антонио Чиккетти.

