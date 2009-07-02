В Севастополе ждут Патриарха

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с официальным визитом прибудет в Севастополь. Как сообщает «Украина православная», паломническая служба Джанкойской епархии информирует о заявлении журналистам председателя Севастопольской городской государственной администрации Сергея КУНИЦЫНА. Планируется, что Патриарх Кирилл проведет богослужение на территории Национального заповедника «Херсонес Таврический», а также примет участие в закладке Патриаршего подворья и обратится к пастве на площади Нахимова.



«Вчера я разговаривал с Митрополитом Лазарем, который сообщил, что запланированные мероприятия в Симферополе, связанные с приездом Патриарха Московского и всея Руси, не состоятся, поэтому весь груз мероприятий ложится на Севастополь, — отметил С.КУНИЦЫН. — К нам приедет огромное количество людей: только делегация священнослужителей составит около 300 человек, десятки тысяч, а может и сотни тысяч паломников из Крыма, России и Украины. Мы серьезно готовимся к этому мероприятию».



Председатель СГГА также отметил, что визит Патриарха Кирилла в Севастополь «подчеркнет, откуда началось православие в Киевской Руси». «Не Киево-Печерская Лавра, не Сергиев Посад, а Херсонес Таврический — центр православия, — подчеркнул С.Куницын. — Здесь Киевскую Русь крестили, поэтому и внимание к этому такое».



Как известно, визит продлится с 30 июля по 2 августа. Сообщается, что руководство Паломнической службы Джанкойской епархии готово оказать поддержку паломникам, намеревающимся прибыть сюда, по размещению на эти дни в городе, а в последующие дни, по желанию, дать возможность поклониться другим святыням Крымской земли, организуя групповые паломнические поездки на местности.